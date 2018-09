,,Als je in Steenwijk opgroeide in de jaren tachtig, dan had je twee keuzes. Of je was voor Doe Maar, of je was heavy-metal fan. Die kekke kleertjes van Doe Maar vond ik niks, dus werd het het laatste. Ik ging daar helemaal voor. Mijn hele kamer puilde uit van posters van bands als Slayer, Testament en Metallica. Ken je nog die bruine aktetassen die iedereen toen had? Ben ik uren mee bezig geweest om daar in grote letters 'Metallica' op te kalken."