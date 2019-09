Meteoor die te zien was in Oost-Nederland uitgedoofd bij Denemarken

VideoDe vuurbol die oveel mensen in Oost-Nederland donderdag zagen, blijkt net over de grens de atmosfeer ingedken te zijn en bij de grens in Denemarken bij Duitsland uitgedoofd te zijn. Dat meldt de Werkgroep Meteoren. De groep roept op om beelden van de meteoor te delen.

Een Duitse kitesurfer legt zonder het zelf in de gaten te hebben de vuurbol vast terwijl hij zichzelf in het water filmt. In het oosten van Nederland zien veel mensen donderdag iets voor 15.00 uur de vuurbol ook naar beneden komen. Op social media laten mensen uit onder meer Lelystad en Zwolle weten dit te hebben gezien.

Explosie

In Amerika zijn beelden van de meteoor bekeken via een satelliet in de ruimte. ,,Op zo’n 30 à 40 kilometer hoogte is er een explosie geweest met een kracht van zo’n 0,5 kiloton. De atoombom in Hiroshima had een kracht van tien kiloton, dus het was lang niet zo explosief als een atoomkop”, zegt Joost Hartman, voorzitter van de Werkgroep Meteoren in Nederland. ,,De kans dat er een meteoriet aan de Deense kant van de grens daadwerkelijk op de grond is gekomen is zeker aanwezig, maar dit is nog niet bevestigd. De steen had een doorsnede van ongeveer twee meter en is afkomstig uit de ruimte tussen de planeten Jupiter en Mars.”

De meteoriet kwam op 12 september de atmosfeer binnen in het luchtruim boven de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein. Via het vuurbolmeldpunt gaven tot dusver bijna 600 ooggetuigen hun waarneming door. Uit een automatische analyse van de waarnemingen blijkt dat het puim uit de ruimte rond de grens van Duitsland en Denemarken uitdoofde.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Volledig scherm Een kaart met meldingen over de vuurbol van 12 september via het vuurbolmeldpunt. Op deze ‘hittekaart’ zijn de rode kleuren de gebieden met de meeste waarnemers. Meldingen kwamen uit Nederland, België, Duitsland, Denemarken en Engeland. © Werkgroep Meteoren

Extreem helder

,,De vuurbol was extreem helder en daarom ook in Nederland te zien. Dat zoiets hier overdag te zien is, is echt uniek. Er was dit jaar eerder zo’n heldere vuurbol, maar in de jaren hiervoor is het niet gebeurd. Dat dit nu twee keer is, is puur toeval en er kan niet gezegd worden dat het de komende tijd vaker gaat voorkomen”, zegt Joost Hartman van de Werkgroep Meteoren. Om het fenomeen gedetailleerder te kunnen bekijken doet de Werkgroep Meteoren een oproep om video- of fotomateriaal te sturen.

Bijzonder is dat voor de tweede keer in een paar maanden tijd een heldere vuurbol vanuit Oost-Nederland te zien was. Eind juni sloeg een meteoriet in de omgeving van Hasselt in. Als een vuurbol niet op de aarde valt en in de atmosfeer verdampt wordt het een meteoor genoemd.

Een Duitse kitesurfer legde de vuurbol vast vanaf het water (in de video te zien vanaf 1.11 seconden).