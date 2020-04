Meteoriet die 12 september over ons hoofd vloog, is een zusje van de steen in Diepenveen

Sten­tor-le­zers nomineren helden in de zorg voor lintje: ‘Onvermoei­baar en zonder klagen’

26 april Iedereen in de zorg zou een lintje moeten krijgen. Dat vindt Ria Pater uit Nunspeet, die stelt dat zorgmedewerkers de echte helden van nu zijn. Ria reageert daarmee op een oproep van deze en zeven andere kranten rondom de jaarlijkse lintjesregen: zet in deze bijzondere tijd je eigen grote held in het zonnetje. Lezers konden vrijdag een lintje uit de voorpagina van de krant knippen, of uitprinten via de site van de samenwerkende kranten, of iemand online voordragen.