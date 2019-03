Metershoge Mikkel verhuist tijdelijk van Lowlands naar Delft

De sculptuur van Claassen is in bruikleen van Museum de Fundatie in Zwolle. Het beeld moet als een soort poortwachter fungeren voor bezoekers van de tentoonstelling Mojo Backstage, Delftse meesters in de muziekindustrie, die op 12 april wordt geopend in Museum Prinsenhof. De expositie gaat over 50 jaar Mojo, de grootste concert- en festivalorganisator van Nederland. Delftenaar Berry Visser begon met Mojo op een zolderkamer in Delft. In stadsgenoot Leon Ramakers vond hij een compagnon. Vijftig jaar na de oprichting van Mojo werkt het bedrijf nog steeds vanuit Delft: in een pand aan het Noordeinde.