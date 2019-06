Middelvinger naar agenten leidt tot drugsvangst in Zwolle

De bestuurder is door de leden van Politie Team Verkeer Oost-Nederland, die via Facebook melding maken van het voorval, ook gecontroleerd op rijden onder invloed. Een speekseltest wees uit dat hij onder invloed was van meerdere soorten drugs. Hij moest een bloedproef ondergaan, waarvan de uitslag pas later bekend is. In het voertuig lagen verschillende soorten soft- en harddrugs. De drugs en het wapen zijn in beslag genomen.