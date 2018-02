Mijlpaal: ruim 100.000 banen in Zwolle

Verwachting

Waar Zwolle het goed doet, blijft de gehele regio iets achter bij het landelijk gemiddelde. De verwachting is dat het aantal banen in Zwolle en omgeving dit jaar met 1,7 procent stijgt tot 244.000. Dat is iets minder dan de 1,8 procent van het landelijk gemiddelde. Volgens het UWV heeft dat te maken met de snel groeiende sectoren zakelijke dienstverlening en ICT - die blijven in de regio rondom Zwolle juist iets achter.

Vacatures

Andere sectoren die het goed doen in de regio Zwolle zijn detailhandel, bouw, groothandel, vervoer en horeca. In 2016 (recentere cijfers ontbreken nog) ontstonden in de regio Zwolle bijna 23.000 vacatures. Dat is gemiddeld 1.900 per maand. Het UWV verwacht dat de vacaturemarkt in 2017 en 2018 blijft groeien.