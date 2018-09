Mijlpaal: Scania maakt 750.000 trucks in Zwolle

De Zweedse vrachtwagenproducent Scania heeft in Zwolle al 750.000 trucks gebouwd. Die mijlpaal is vandaag bereikt. Maar dit keer geen champagne of slagroomtaart.

Want bij de productielocatie aan de Russenweg zijn dit jaar al meerdere feestjes gevierd, vertelt woordvoerster Nicolien Vrielink. ,,We hebben groot uitgepakt bij de oplevering van ons nieuwe pand. We vonden het wel even goed zo.'' Toch was er voor die ene speciale truck - een extra hoge, uit de S-lijn - vanochtend wel een bloemstuk op de grill.

,,We hebben tegen elkaar gezegd dat we bij een miljoen trucks wel een feest geven met toespraken en ballonnen,'' zegt Vrielink. Dat is waarschijnlijk al over zes jaar. Want sinds 1964 'rollen' er in Zwolle steeds sneller trucks van de band. Het maakproces is verder geautomatiseerd. Met behulp van technologie ligt de productie inmiddels op 40.000 vrachtwagens per jaar, vertelt de woordvoerster. De prijs begint bij ongeveer tachtigduizend euro, oplopend tot ver over een ton. Afhankelijk van wat een klant wil. ,,Want er is steeds meer mogelijk. We kunnen een truck helemaal customizen.''

Ballonnenwand

In 1988 zag de honderdduizendste Zwolse truck het levenslicht, in 2010 lag dat aantal al op 500.000. ,,Bij vorige mijlpalen hadden we gouden confetti of een ballonnenwand waar zo'n vrachtwagen dan achter vandaan kwam. Het is ook voor het personeel natuurlijk een bijzonder moment.''