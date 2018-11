Milieuclubs waarschuwen: ‘Zwolle onderschat belang windenergie’

Steekinci­dent in Leger des Heils Zwolle staat niet op zichzelf

5 november Het steekincident afgelopen nacht bij een locatie van het Leger des Heils in Zwolle, is niet het eerste heftige voorval in deze opvanglocatie voor daklozen. ,,Maar wij gaan door, want we geloven in herstel voor iedereen.’’