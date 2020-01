Milieuclubs Zwolle bepleiten overstapparkeerplaatsen aan rand van de stad

Hoe kan dat? 127% van de jongeren in Zwolle is lid van de bieb

10 januari Zwolle is de best presterende jeugdbibliotheek van Nederland. Dat blijkt uit cijfers van de Koninklijke Bibliotheek. Onder de jongeren tot 18 jaar is zelfs 127,4 procent lid. Dat is een stuk hoger dan het landelijk gemiddelde van 68,4%. Maar hoe kan dat percentage hoger dan honderd zijn?