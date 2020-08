Milieuraad Zwolle kraakt ‘holle’ toekomstplannen van stadsbestuur

Weerman Mark over nachtelij­ke storm: Kijk in ochtend uit voor afgewaaide takken als je naar werk of school moet

25 augustus Windstoten gaat onze regio vannacht vooral tussen 3 en 6 uur parten spelen, denkt weerman Mark Wolvenne. Met een windmeter neemt hij de actuele windsnelheid op achter zijn huis. ,,We gaan hier nu al naar windkracht vijf, even na 18 uur. Maar naar de kust trekt het tegen middernacht op naar 9 en dat is echt storm.”