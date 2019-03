Milieuraad Zwolle op koers voor redding Doepark Nooterhof

Zwols zangduo Henk en Mick naar America's Got Talent: ‘We trots en zijn vereerd’

18:11 Bij The Voice Senior lukte het niet om de eerste prijs in de wacht te slepen, maar dat weerhoudt de Zwolse zangers Henk en Mick niet om ook een poging te doen bij America's Got Talent. Henk Klompenmaker (71) en Mick Woearbanaran hebben maandag auditie gedaan bij de talentenjacht in Amerika