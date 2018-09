Milieurisico's door storten vuile grond in zandplas tussen Zwolle en Hasselt

Dekker Groep heeft een jaar of vijf geleden de zandwinning ten noorden van Zwolle overgenomen. Ooit graasden hier koeien in weilanden, ondertussen staat het water in een gat van tientallen meters diep. Het schone zand dat wordt gewonnen, wordt door Dekker voor veel geld verkocht. Nu de zandwinning op zijn einde begint te lopen, wil het bedrijf een deel van de Bomhofsplas verontdiepen, door er zand of slib te storten dat elders is vrijgekomen door bouwwerkzaamheden. Het levert het bedrijf een aardige duit op: per kuub 2 tot 6 euro, en er wordt bijna een miljoen kuub in de Bomhofsplas gestort. Reken maar uit.