Militair bungelt bijna uur in boom op vliegveld Teuge na haar eerste parachutesprong: ‘Erger kan het niet worden’

Ruim drie kwartier hing de 23-jarige Maaike Hedlund op donderdagmiddag in een boom op vliegveld Teuge voor ze uit haar benarde positie kon worden bevrijd door de brandweer. De jonge, Zwolse militair in opleiding maakte haar allereerste parachutesprong, maar die ging mis.

Het was voor Hedlund al spannend: ze hield al niet van vliegen en nu moest ze voor haar opleiding tot militair ook nog eens een parachutesprong maken. ,,Het was voor mij best een psychische overwinning. Op de KMS leer je in een week parachutespringen op vliegveld Teuge. Gisteren hadden we een grondopleiding, die we vandaag in de lucht uitvoeren.’’

Maar haar eerste sprong ging niet zo soepel als verwacht. ,,Ik stuurde té laat in. Als je een inschattingsfout maakt met de afstand en de windkracht kom je niet op de juiste plek terecht. Ik landde in de boom, maar stond gelukkig stabiel.’’

Hier wachtte ze op haar bevrijders. ,,Gelukkig werden de parachutespringers van een afstand goed in de gaten gehouden met een soort telescoop. Zij hebben 112 gebeld en de situatie beoordeeld, of er bijvoorbeeld een hoogwerker aan te pas moest komen.’’

Quote Mijn parachute werd steeds omhoog getrokken door de wind Maaike Hedlund, Militair in opleiding

De hoogwerker van de brandweer kwam uiteindelijk uit Hardenberg. ,,Ik kreeg ondertussen uitleg over het proces van de mensen op de grond. Ze maakten contact met me, vroegen of ik stabiel stond en legden het plan uit hoe de brandweer mij eruit zou halen. Het was niet heel prettig om hoog in de boom te staan, want mijn parachute werd steeds omhoog getrokken door de wind.’’

Kratje bier

De brandweerlieden zaagden een aantal takken in de boom weg, zodat Hedlund uit haar benarde positie bevrijd kon worden. Hierna kon de Zwolse makkelijk overstappen op hun hoogwerker. ,,Eenmaal beneden heb ik de brandweer bedankt met een kratje bier. De parachute is uit de boom gehaald.’’

De beste remedie tegen vliegangst? Hedlund maakt deze middag gewoon nog eens vier sprongen. ,,Dit was mijn eerste sprong, erger dan dit kan het niet worden toch? Dan is het beste om weer dat vliegtuig in te stappen, anders blijf je met een negatief gevoel achter.’’ Als haar peloton vijf sprongen heeft gemaakt, krijgen ze hun brevet uitgereikt.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.