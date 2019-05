Militairen oefenen gijzelingsactie in Museum de Fundatie in Zwolle

Pathé verwacht run op Game of Thro­nes-kaar­ten in Zwolle

13:39 De slotaflevering van de immens populaire HBO-televisieserie Game of Thrones wordt op 20 mei vertoond in negentien Pathé bioscopen, waaronder die in Zwolle. Het is de enige bioscoop in deze regio waar de aflevering te zien zal zijn. Pathé verwacht een stormloop op de gratis kaarten.