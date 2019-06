Miljard voor jeugdzorg lost volgens gemeenten in Oost-Nederland niets op

De VNG noemt het Haagse gebaar welkom, maar ook volstrekt onvoldoende. Het tekort is landelijk op jaarbasis alleen al meer dan een miljard. Uit een rondgang van deze krant blijkt dat gemeenten in de Stentor-regio in 2018 zo’n 75 miljoen tekort kwamen op het jeugdzorgbudget. Vrijwel alle regio-gemeenten spreken zich uit voor compensatie van de structurele tekorten. Vandaag spreekt de Tweede Kamer over de problemen rondom de jeugdhulp.