Miljoen euro boete voor voetbalclubs: PEC Zwolle ‘verslaat’ Go Ahead met 83750 - 0

Henk uit Tolhuislan­den ziet hoe zijn maisdool­hof in modderpoel is veranderd: ‘Moeten het echt van deze tijd hebben’

Maar een paar weken in het jaar zijn ze open: de maisdoolhoven. En in vakantietijd zijn het normaal populaire uitjes, vooral voor gezinnen. Maar door de stromende regen ligt alles onder de blubber. Veel maisdoolhoven - maar niet alle - zijn nu onbegaanbaar. ,,We moeten het echt van deze tijd hebben, maar nu zijn we dicht.”