Miljoen voor Grote Kerk Zwolle

Bestuursvoorzitter Janco Cnossen hoopt begin 2018 te kunnen starten met de opknapbeurt van de kerk in de binnenstad. ,,Ik hoop dat we het traject in juli of augustus kunnen afronden", zegt hij. ,,Het vergunningentraject loopt nu, dat duurt nog een paar maanden. Ergens in januari of februari zouden we dan kunnen starten." De deuren van de kerk zullen zo veel mogelijk open blijven tijdens de verbouwing, benadrukt hij. ,,Soms zal het onontkoombaar zijn. Tijdens een muziekuitvoering kun je niet gaan zagen. Maar er zijn natuurlijk ook veel activiteiten gepland."

Quote Tijdens een mu­ziek­uit­voe­ring kun je niet gaan zagen Janco Cnossen

Ingangen

Het Rijksmonument wordt met de verbouwing up to date gemaakt voor de toekomstplannen van de stichting. De Kerk is nu een paar maanden omgedoopt tot het Academiehuis en richt zich onder deze nieuwe naam op meer evenementen, tentoonstellingen en culturele activiteiten. Om het gebouw publieksvriendelijker te maken worden de ingangen aan de Grote Markt en aan het Grote Kerkplein onder handen genomen, zodat de kerk van beide zijden toegankelijk wordt. Een deel van de kerkbanken wordt weggehaald om meer ruimte over te houden voor evenementen. Er komen vergaderruimtes bij en het licht- en geluidsplan wordt onder handen genomen. Van het miljoen gaat een ton naar de openbare ruimte rondom de kerk. Een aanpassing van het Grote Kerkplein moet een 'zichtlijn' creëren voor bezoekers die vanaf museum De Fundatie de stad in lopen.