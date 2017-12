Miljoenen kilo's zout gestrooid in Gelderland en Overijssel

Provincies strooien vandaag miljoenen kilo’s zout tegen de gladheid. In Gelderland is de afgelopen drie dagen 3 miljoen kilo pekel op provinciale wegen neergelegd. Maar wees gerust, stellen Gelderland en Overijssel: er is nog genoeg strooizout over.

In Overijssel strooien ze preventief normaal gesproken 7 gram zout per vierkante meter. Maar omdat het zo hard sneeuwt, wordt deze dagen 15 gram per vierkante meter gepekeld. ,,De afgelopen dagen hebben zo al 500 ton strooizout gebruikt. Gelukkig hebben we nog meer dan genoeg op voorraad”, zegt Petra Timmer van de provincie.

Via Twitter en de website van de provincie worden weggebruikers op de hoogte gebracht waar er gestrooid wordt. ,,Maar bestuurders moeten zich wel bedenken dat het glad blijft. Het is niet zo dat als we ergens gestrooid hebben, al het gevaar is geweken. Dus pas je snelheid aan, ga op tijd van huis en als je thuis kunt werken: doen! Tot nog toe gaat het overigens goed op onze provinciale wegen. Er zijn eigenlijk geen problemen.”

Tactiek

Gelderland heeft op provinciale wegen de afgelopen twee dagen 2 miljoen kilo zout gestrooid. Vandaag komt daar zeker 1 miljoen kilo bij. ,,De voorraad is nog 6 miljoen kilo en we hebben bij de zoutbank inmiddels weer nieuw besteld, dus er ligt genoeg”, zegt Petra Borsboom. De tactiek is steeds hetzelfde: de drukste wegen worden als eerste onder handen genomen. ,, Gemiddeld duurt een strooi- of schuifbeurt per weg ongeveer 2,5 uur. Strooien betekent niet dat er geen gladheid kan ontstaan. Dus voorzichtig rijden blijft geboden.”

Flevoland

De provincie Flevoland laat weten zo’n 700 ton zout gestrooid te hebben. ,,De voorraad slinkt aardig, maar er is geen tekort”, legt een woordvoerster uit. De strooiwagens rijden volgens vaste routes en hebben gps mee, zodat duidelijk is waar en op welk moment gepekeld wordt.