Miljoenen kostende loopbrug over spoor in Zwolle komt er, alleen CDA en SP stemmen tegen

Bjorn (33) drukte explosief door brievenbus van Zwols zorgbe­drijf: ‘Ik knal je overhoop en blaas je kantoor op’

8 maart Zwollenaar Bjorn de B. (33) is volgens de rechtbank in Zwolle schuldig aan het veroorzaken van een explosie bij zorgbedrijf Meesterwerk in zijn woonplaats. Hij was kwaad op het bedrijf en kondigde zijn actie dagen tevoren al aan in een telefoontje naar de directie: ,,Ik blaas je kantoor op.”