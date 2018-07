Miljoenen voor maatregelen tegen extreem weer in Overijssel

OM eist 3,5 jaar cel voor verduiste­ring miljoen van uitvaartor­ga­ni­sa­tie Yarden in Zwolle

12:21 De financieel manager die ruim 1 miljoen euro van Yarden verduisterde in Zwolle en Almere moet wat het Openbaar Ministerie (OM) betreft de cel in. Woensdag eiste de officier van justitie in de strafzaak in Lelystad 3,5 jaar cel waarvan een jaar voorwaardelijk.