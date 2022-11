Miljoenen voor nieuwe spoorlijnen en wegen voor ontsluiting woningbouwprojecten in Overijssel en Gelderland

Na moeilijk begin kreeg Henk bij hotel Waanders de smaak te pakken: ‘Moest veel weerstand overwinnen’

Het tijdperk Waanders is definitief voorbij in Staphorst. Sinds eind oktober zijn de deuren van het hotel/restaurant gesloten, al kloppen onwetende klanten nog steeds aan. Eigenaar Henk Breukelaar uit Zwolle had als buitenstaander geen gemakkelijk begin, maar is Staphorst in de loop der jaren steeds meer gaan waarderen.

11 november