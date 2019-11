Miljoenendans rond probleemvloeren X-gebouw Windesheim duurt voort

Aansprakelijkheid

Het X-gebouw werd in 2017 gesloten in de nasleep van de ingestorte parkeergarage bij vliegveld Eindhoven, omdat hier eenzelfde techniek was gebruikt. Nader onderzoek in het Zwolse gebouw wees uit dat ingrijpen noodzakelijk was. Het X-gebouw was toen al jaren in gebruik maar de draagkracht van de vloeren moest versterkt worden.