Miljoeneninjectie voor wijk Holtenbroek in Zwolle: aanpak verouderde flats en openbare ruimte

Verouderde complexen worden aangepakt en het openbaar groen moet veiliger en gezelliger worden. Dat hebben de gemeente Zwolle en de woningcorporaties SWZ en deltaWonen afgesproken. Het is de bedoeling dat in 2030 de plannen die nu in grote lijnen vastliggen, uitgevoerd zijn. Er zijn tientallen miljoenen mee gemoeid.

In Holtenbroek is de afgelopen tien jaar al veel gebeurd. Delen van de woonwijk zijn gesloopt en vervangen door gevarieerdere nieuwbouw. Nu is het tijd om ook de bestaande woningen en straten onder handen te nemen, met name in gebied Holtenbroek 3 en 4, waar nog veel portiek- en galerijflats uit de jaren zestig staan. Diana Terveer, voorzitter van Wijkvereniging Holtenbroek NU, ziet er naar uit. ,,Er is al veel gebeurd, maar met deze opfrisbeurt wordt de wijk nog leefbaarder. Juist omdat er al veel aangepakt is, is het contrast groot geworden.”