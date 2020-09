Miljoenentegenvaller voor woningbouw Zwolle: het Rijk betaalt niet mee in Hanzeland

Slechts nieuws uit Den Haag voor de woningbouw in Zwolle. Het Rijk trekt geen geld uit voor de veranderingen die nodig zijn om van kantorenwijk Hanzeland een woon- en werkbuurt te maken. En dat terwijl Zwolle hoopte op miljoenen.

Zwolle wil in het stationsgebied en in de aangrenzende wijk Hanzeland duizenden nieuwe woningen realiseren. Om de woningnood tegen te gaan, moet binnen drie jaar een begin worden gemaakt met de eerste duizend woningen. De complete verandering van de wijk is een megaproject. Kosten: zo’n 50 miljoen euro.

Bij de hele omslag van het gebied - in totaal moeten er 3.000 tot 4.000 woningen bij komen - zal ook op straatniveau veel moeten veranderen. De Van Karnebeek- en de Koggetunnel gaan mogelijk open voor autoverkeer en zullen dus aangepakt moeten worden. Ook moet er ruimte komen voor parkeren en moet de Koggelaan veranderen in een parkachtige omgeving.

9 miljoen euro

Dat kost een flinke bak geld, waarvan 18,5 miljoen euro gerekend wordt tot de ‘onrendabele top’. Dat geld moet bijgelegd worden. Zwolle schuift 8,5 miljoen naar voren, de provincie Overijssel legt 1 miljoen bij, en de rest zou van het Rijk moeten komen. Maar de aanvraag voor 9 miljoen euro is afgewezen.

Wat dit betekent voor het hele project is nog niet duidelijk. Namens de provincie spreekt gedeputeerde Monique van Haaf de hoop uit dat Zwolle bij een tweede subsidieronde wel aanspraak maakt op een zak geld. ,,We gaan snel met Zwolle in gesprek voor aanscherping van haar aanvraag.’’

In algemene bewoordingen stelt minister Kasja Ollongren richting de Tweede Kamer dat bij afgewezen aanvragen ‘de hoogte van de bijdrage bijvoorbeeld onvoldoende was onderbouwd of het project nog niet ver genoeg uitgewerkt is’.