Miljoenenwerk van kunstenaar Banksy moet ‘over Koperen Hoogte heen’ op weg naar de kelder

De Zwolse veilingmeester Richard Hessink trekt de aandacht met die opmerkelijke actie. Hoe hoog zou The White House Rat in de wind hangen te wapperen voordat het op een veiling binnenkort misschien wel 2 miljoen opbrengt?

Wind

Veilingmeester Richard Hessink kijkt met een frons naar zijn met hout omhulde schilderij, waar met grote letters ‘BANKSY’ op gespoten is. Het kunstwerk van de populaire straatkunstenaar Banksy is met zijn 3 bij 3,5 meter en 500 kilo te groot én kan daardoor niet via de voordeur van hotel De Koperen Hoogte naar binnen.

Het moet daarom over een deel van het hotel getakeld moeten worden. In de kelder van de oude watertoren zit namelijk het veilinghuis van Hessink.

The White House Rat

The White House Rat, zoals het kunstwerk heet, is volgens de veilingmeester het grootste Banksy-schilderij ooit. Het werk van de anonieme straatkunstenaar schitterde sinds 2004 op de muur van het vroegere café The White House in Liverpool. Toen was de wereldberoemde Banksy nog vrijwel onbekend, vertelt Hessink. ,,Hij was toen een onbekende kunstenaar die af en toe iets spoot op muren.”