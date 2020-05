Minder auto's in de binnenstad: coronacrisis brengt jaren oude afspraak in Zwolle in een stroomversnelling

DJ Wietze de Jager uit Zwolle maakt opvoedpod­cast: Zo word je een superouder

25 mei Jarenlang woonde hij in Amsterdam, maar radio-dj en tv-presentator Wietze de Jager (31) is sinds vorig zomer terug naar z’n roots in Zwolle. Samen met zijn vrouw Lieke heeft hij drie kinderen. Voor Stichting Red een Kind uit zijn stad maakte hij de podcast ‘Hoe word ik een superouder?’