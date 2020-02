Minder bezoekers bij Zwolse Vogelmarkt na uitbraak coronavirus: ‘Ik mis de Italianen’

Ilona (34) uit Kampen is pin-up: ‘Decolleté tot aan je navel is echt niet nodig’

10:00 Een pin-up? Dat is toch een vrouw die zich halfnaakt in verleidelijke poses laat fotograferen? ,,Dat was vroeger”, zegt Ilona Hogenhorst-Feiken (34) uit Kampen. ,,De pin-up van nu is een krachtige en zelfverzekerde vrouw die trots is op haar lichaam en het vol zelfvertrouwen wil tonen. En dat hoeft niet op een uitdagende manier. Een decolleté tot aan je navel is echt niet nodig.’’