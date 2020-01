Minder huisdieren vermist na oud & nieuw dan vorig jaar

Het is ieder jaar een terugkerend fenomeen rond oud & nieuw - of misschien moeten we zeggen niet terugkerend fenomeen: huisdieren die geschrokken op de loop gaan voor vuurwerk. Hoeveel waren dat er rond de afgelopen jaarwisseling?

Schotel: ,,Volgens de cijfers waren dat er per 31 december 2019 en 1 januari 2020 bij ons 571. Verdeeld in 462 katten, 88 honden, twaalf vogels, acht knaagdieren en één klein roofdier opgegeven als vermist. Dat zijn er in totaal 571. Vorig jaar stokte de teller rond oud & nieuw pas op 625.’’

Hoeveel van de 571 worden in deze regio vermist?

,,Globale schatting: zo’n honderd in totaal, waarvan de helft in grotere steden. Als mensen een huisdier aantreffen waarvan zij vermoeden dat het wordt vermist, kunnen zij op onze site overigens checken of het dier bij ons is opgegeven als vermist.’’

Welke soort huisdieren wordt het vaakst vermist?

,,Normaal gesproken bestaat zo’n 75 procent uit katten, 20 procent uit honden en de rest uit knaagdieren, kleine roofdieren en vogels.’’

Hoeveel procent keert uiteindelijk terug?

,,Onze ervaring leert dat uiteindelijk 94% van de honden en 71% van de katten terugkeert. Tot nu toe keerden van de dieren die als vermist werden opgegeven rond oud & nieuw, 268 katten, 66 honden, drie knaagdieren en één roofdier terug.’’

Alle vogels zijn tot dusver nog gevlogen?

,,Helaas wel.’’

Amivedi brengt sinds 1933 vermiste huisdieren in kaart.

Waarom komen jullie een week na oudejaarsavond pas met cijfers?

,,Meldingen over vermissing komen vaak niet meteen op gang, mensen hopen dat hun dieren in de eerste dagen na oudejaarsavond nog terugkeren naar huis en doen later een melding als die terugkeer uitblijft.’’

Hoeveel huisdieren lopen er weg op dagen dat er géén vuurwerk wordt afgestoken?

,,Pakweg de helft, blijkt uit een overzicht dat wij hebben gemaakt over meldingen van de laatste zes jaar. Wij hebben daarin 14 en 15 december als voorbeeld genomen van doorsneedagen.’’

Hoewel er meer vuurwerk dan ooit de lucht is ingegaan, zijn er minder meldingen bij jullie binnengekomen, hoe kan dat?

,,Misschien hielden mensen hun dieren binnen vanwege de dichte mist, misschien zijn mensen zich meer bewust van ontsnappingsgevaar, waardoor ze dieren binnen hielden of beter aanlijnden. Mijn vijf katten bleven ook lekker binnen onder de bank, dat zogenaamde siervuurwerk knalt tegenwoordig net zo hard als knalvuurwerk.’’