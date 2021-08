Minder huurbootjes en beroerde zomer: stroom klachten over herrie op Zwolse wateren damt in

Blij is hij er niet mee, maar hij had weinig keus, zegt Mark Wessels. De eigenaar van Rondvaart Zwolle heeft 31 motorbootjes te huur, maar deze zomer liggen er 20 in depot. ,,Anders zou de gemeente de vergunning van mijn ligplaats intrekken.” Daar baalt de recreatieondernemer wel van, want dat scheelt financieel een slok op de borrel, al zijn de bootjes deze zomer minder in trek door het slechtere weer. ,,Een geluk bij ongeluk, als je begrijpt wat ik bedoel.”

Zijn motorbootjes leidden vorige zomer tot klachten van woonbootbewoners. Ze maakten te veel lawaai, er werd te snel mee gevaren waardoor ze golfslag veroorzaakten en zorgden simpelweg voor te veel drukte op de stadsgrachten en uitlopers ervan. Vooral woonbootbewoners langs de het Almelose Kanaal vonden dat hun woongenot werd aangetast en schreven een brief naar de gemeente met het verzoek om in te grijpen.

Aan de ketting

Dat deed de gemeente onder meer door Rondvaart Zwolle deels aan de ketting te leggen. ,,Het aantal verhuurbootjes in Zwolle ligt rond de vijftig, dat is karig voor een stad als Zwolle. Wij zijn met 31 de grootste aanbieder, 20 liggen er nu in depot. Iedere waterondernemer kan hier bootjes aanbieden, ook als je niet uit Zwolle komt. Die twintig van mij zijn de enige bootjes ter wereld die niet in Zwolle mogen varen”, zegt Wessels.

,,Vorig jaar waren hier acht man aan het werk, nu alleen Mark en ik”, vult zijn rechterhand Beau aan. ,,Veel mensen vieren vakantie dit jaar weer in het buitenland. Dat zorgt, behalve het weer, ook voor minder aanvragen.”

Klachten

Waar het bedrijf vorig jaar geregeld klachten ontving, is dat deze zomer niet het geval, zegt Wessels. Wat er met zijn ‘vloot’ gebeurt, is afwachten. De gemeente bezint zich op beleid, omdat waterrecreatie de laatste jaren zo’n vlucht heeft genomen.

De Zwolse toekomst lijkt aan louter elektrisch gedreven fluisterbootjes, het type waar Wessels juist afstand van nam omdat ze geen lange tochten kunnen maken. ,,Ik wil daar best op overstappen, maar dan moet ik wel de garantie hebben dat ik er acht maanden per jaar mee mag varen. Een elektrisch boot kost 10.000 euro per stuk, een benzinemotortje 1000’’, illustreert de ondernemer, die volgend jaar meer duidelijkheid verwacht. ,,En laten we niet vergeten dat de drukte vooral komt door particuliere bootjes. Dat is nog steeds de overgrote meerderheid op het water.”

Handhaving

Merken woonbootbewoners het verschil? Ligt eraan wie je het vraagt. De een zegt dat er nog overlast is. ,,Er wordt niet gehandhaafd”, zegt bijvoorbeeld Norbert de Leeuw van de gelijknamige B&B. Hij is niet de enige die ontbrekend toezicht aanhaalt. De bootjes scheren langs zijn woonboot, leggen er zelfs aan, waarbij met privacy geen rekening wordt gehouden, zegt De Leeuw. ,,Het zijn vooral toeristen.” Hij ziet een verbod op motorbootjes als enige oplossing om de overlast in te dammen.

Ondanks de 24 graden is het deze zaterdagmiddag rustig op het Almelose Kanaal. ,,Wanneer regen wordt voorspeld, ga je geen bootje huren”, verklaart De Leeuw.

Alcohol

Een aantal woonbootbewoners heeft een bord nabij de boot geplaatst, waarmee passanten worden herinnerd aan de maximum snelheid van 6 kilometer per uur. Sommigen hebben voorzorgsmaatregelen genomen, zoals het plaatsen van palen om aanvaringen te voorkomen. ,,Soms is het gewoon onwetendheid, mensen die een bootje huren hebben geen idee van de golfslag die ze veroorzaken”, zegt bewoner Mario, wiens boot als Airbnb te boeken is. ,,Als je ziet hoeveel bootjes alcohol aan boord hebben”, geeft hij een andere verklaring van de overlast.

Een bewoner die anoniem wil blijven, sluit zich daarbij. Hij wijst naar een particulier motorbootje aan de overkant. ,,Maken jongeren vaak een tochtje mee, dat is gewoon zuipschuit. Maar over het algemeen is het dit jaar veel rustiger vergeleken met vorig jaar. Toen was het echt wildwest.”

