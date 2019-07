Minder in- en uitstappers op NS-stations in deze regio, vooral door werkzaamheden in Zwolle

Het aantal keren dat er dagelijks op NS-stations in deze regio wordt in- of uitgestapt is in 2018 ten opzichte van 2017 geslonken van gemiddeld 153.191 naar 150.112. Die daling heeft met name te maken met enkele grootschalige werkzaamheden in Zwolle, waarbij het station volledig werd afgesloten.

Maar ook de overname van de NS-lijnen tussen Zwolle en Kampen en tussen Zwolle en Enschede door Keolis speelt in een rol in de afname, omdat die reizigers niet meer mee worden geteld. In totaal wordt in heel Nederland dagelijks bijna 2,6 miljoen keer op een station van NS in- of uitgestapt. Een stijging van 2,7 procent, waarbij met name Schiphol en Amsterdam-Zuid zijn gegroeid.

Ondanks de afname van 45.507 naar 41.100 in- en uitstappers blijft Zwolle in deze regio het NS-station met verreweg de meeste beweging. Gevolgd door Deventer, waar de treindeuren wél meer mensen hun weg lieten vervolgen: van 20.785 naar 20.903. Daarna volgen Apeldoorn en Lelystad die elkaar met respectievelijk 14.840 en 14.531 dagelijkse in- en uitstappers maar weinig ontlopen.

De NS-stations met de grootste groei zijn die in 't Harde (plus 11 procent), Kampen-Zuid (10) en Olst (8). Als het om absolute aantallen gaat zijn de cijfers echter te verwaarlozen. Zo werd in 't Harde in 2017 dagelijks 1.371 keer in- of uitgestapt, maar gebeurde dat vorig jaar gemiddeld 1.525 keer. Dat heeft dan vermoedelijk eveneens te maken met de werkzaamheden in Zwolle: reizigers konden in de periode vanuit westelijke richting niet verder dan 't Harde.