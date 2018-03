Treinverkeer tussen Zwolle en Amersfoort weer normaal

Nefit en Remeha positief over strengere eisen

28 maart De grote cv-ketel fabrikanten in deze regio – Nefit in Deventer en Remeha in Apeldoorn – zeggen klaar te zijn om de warmtevoorziening in huizen in rap tempo te verduurzamen. ,,We zijn al jaren met warmtepompen bezig, we kunnen de productie moeiteloos verhogen.”