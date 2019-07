Minder operaties omdat de patiënt ook op vakantie wil

Wie in het verspreidingsgebied van deze krant woont, kan deze zomer 'gewoon’ een operatie ondergaan. Verschillende ziekenhuizen in Nederland zijn door personeelstekort en de vakantieperiode genoodzaakt operatiekamers te sluiten. Wachtlijsten lopen hierdoor op. De zorgverleners in deze regio verminderen wel de capaciteit, maar voorzien geen problemen.

Patiënten van het Röpcke Zweers ziekenhuis in Hardenberg hoeven niet te vrezen dat ze na de zomer veel langer op een operatie hoeven te wachten. ,,In de vakantieperiode hebben we wel minder operatiekamercapaciteit, maar daar wordt bij de planning al rekening mee gehouden. Wij hebben in het algemeen al korte wachtlijsten doordat we scherp sturen op optimale benutting van de capaciteit”, zegt woordvoerder Greetje Leuninge.

Van personeelstekort hebben ze in Hardenberg geen last. ,,Wat dat betreft mogen we ons gelukkig prijzen.” Ook haar collega Monique de Haan van Isala geeft aan het capaciteitsprobleem 'niet te kennen'. ,,De aantallen operaties gaan wel naar beneden, maar dat komt omdat mensen op vakantie willen. Ook bij patiënten is in die periode minder behoefte om geopereerd te worden. Het sluiten van OK's is in ieder geval niet aan de orde.” Ook voor de locatie Meppel geldt volgens De Haan hetzelfde patroon.

Erick van Zijl van het Deventer Ziekenhuis laat weten dat zijn ziekenhuis ‘geen nijpende personeelstekorten’ heeft. ,,Maar we zien wel dat bepaalde functies lastiger zijn te vervullen. Tot op heden lukt dat gelukkig nog steeds en leidt het niet tot problemen of onderbezetting. We hoeven dan ook geen OK-programma’s te sluiten, wachtlijsten op te laten lopen, of patiënten naar huis te sturen. In de zomerperiode plannen we altijd een reductie van het aantal ingrepen. Dat heeft echter niet te maken met een tekort aan anesthesiemedewerkers of OK-assistenten. Medewerkers, maar ook patiënten zijn met vakantie, zeker in de bouwvakperiode. Dit betreft dus de reguliere zomercapaciteit.”

Gelre ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen noemen de krapte in personeelsbezetting wel herkenbaar, maar ook hier worden voor de zomer (nog) geen OK's gesloten. ,,We hebben op dit moment de personele planning voor de zomerperiode rond. Een speciaal team komt wekelijks bij elkaar om te beoordelen of extra maatregelen nodig zijn. Gevolgen voor de wachtlijsten zijn er niet of nauwelijks, omdat er minder patiënten in de zomerperiode een geplande operatie willen ondergaan”, laat Carla Icking weten.