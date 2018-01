Minder rompslomp dankzij blockchain, waar blijft Zwolle?

Ze bestaat al tien jaar, maar sinds de bitcoinhausse wordt de achterliggende technologie bij deze cryptomunttransacties door veel gemeenten omarmd. Er liep tot november een pilot waar 30 overheden aan meededen. Tijd voor Zwolle om ook te overwegen in de stappen, vinden de democraten.

Transparant

Blockchain is een vorm van databeheer die te vergelijken is met een grootboek of excelbestand. Hierin kunnen meerdere personen werken, waarbij elke handeling inzichtelijk is en niets verwijderd kan worden. Dit maakt het een open en transparant systeem. Ook heft het tussenpersonen op, zoals bijvoorbeeld bij de overdracht van bitcoins geen banken meer nodig zijn.

Door als gemeente met andere instanties samen in één zo'n grootboek te werken, heeft iedereen op elk moment de juiste actuele gegevens paraat. ,,Blockchaintechnologie biedt kansen om transparanter, betrouwbaar en efficiënter te werken. Ook geeft het de kans om een andere rol aan te nemen in de samenwerking met inwoners, bedrijven en instellingen, waardoor bureaucratie en overbodige regels verminderen", schrijft D66-fractieleider Sonja Paauw.

Zelf regie

Zij wil van het college van burgemeester en wethouders weten of Zwolle deze mogelijkheden ook ziet en of ze blockchain wil toepassen. ,,Vanuit de pilots komt naar voren dat gemeenten met het gebruik van blockchain de inwoner echt de regie over zijn gegevens geven. De burger is in staat zelf zijn geverifieerde identiteitsgegevens en informatie te delen met wie en welke organisatie hij of zij wil. Ook kunnen de gemeenten een gedeelde, real-time informatiepositie realiseren met hun netwerkpartners, zorgaanbieders en leveranciers", aldus Paauw.

Kindpakket

In de Groningse gemeente Zuidhorn wordt de technologie sinds kort gebruikt bij de uitvoering van het Kindpakket, een steuntje in de rug voor ouders met een minimuminkomen. Gebruikers hebben dankzij de nieuwe werkwijze minder administratieve rompslomp. Wie met het Kindpakketbudget bijvoorbeeld een fiets wil kopen, kan die betalen met een specifieke code, waarna de ondernemer het geld meteen op z'n rekening heeft. De gemeente zit hier niet meer tussen.