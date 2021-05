Minder schade aan dijken in Overijssel en Drenthe door gravende honden, konijnen roeren zich wél meer

Hoe wereldwij­d tekort aan computer­chips zorgt voor miljoenen­om­zet bij klein bedrijf in Zwolle

21 mei Het wereldwijde tekort aan computerchips toont de kwetsbaarheid van de productieketen. In de auto-industrie zijn zelfs productiestops. Chiptester Salland Engineering in Zwolle profiteert juist van de crisis en ziet dat bedrijven twijfelen over zakendoen in Taiwan. ,,De wereld realiseert zich nu pas hoe afhankelijk we zijn van Azië.’’