Minder treinen tussen 't Harde en Zwolle door defecte trein

Raadslid Leo Elfers (73) uit Zwolle roept op tot landelijk pensioen­ver­zet: ‘Onaccepta­bel wat er gebeurt’

9:10 Leo Elfers pikt het niet meer. De 73-jarige oud-burgemeester, nu CDA-gemeenteraadslid in Zwolle, komt in verzet tegen de manier waarop gepensioneerden volgens hem al jaren benadeeld worden. Met een pamflet, gericht aan alle burgemeesters en collega-raadsleden in het land, zoekt hij steun voor zijn actie.