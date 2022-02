Minder treinen tussen Zwolle en Meppel door railbreuk

Minister Hugo de Jonge bijt zich in Zwolle vast in ‘taaie’ woning­markt: ‘Ook buiten stad bouwen’

Het is onmogelijk om extra woningen te bouwen in Zwolle zonder daarbij groene ruimte in de buitengebieden op te slokken. Met die boodschap komt woonminister Hugo de Jonge tijdens een CDA-campagnebijeenkomst in de stad. ,,Het is nodig voor het tempo en de betaalbaarheid.’’

7 februari