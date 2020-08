Minder treinen tussen Zwolle en Meppel door seinstoring

Kleine biomassa­cen­tra­les in Zwolle moeten zo snel mogelijk dicht, vinden D66 en PvdA

4 augustus De drie kleine biomassacentrales in Zwolle moeten het liefst morgen nog sluiten. Dat stellen de fracties van oppositiepartijen PvdA en D66, met een landelijk advies over de omstreden energievorm in handen.