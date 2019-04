Minder vrachtverkeer in de stad door samenwerking Tielbeke en Cycloon

Transportbedrijf Tielbeke gaf de afgelopen tijd de pakketjes af bij de vestiging van Cycloon in Zwolle, aan de rand van de stad. Vervolgens gingen de fietskoeriers de weg op voor het afleveren van de goederen. Door deze constructie verminderde de verkeersdrukte en werd de CO2-uitstoot beperkt. Nu beide partijen content zijn over de uitkomsten van pilot gaan beide bedrijven op landelijk niveau via deze manier de spullen bezorgen. Cycloon heeft negen fietskoeriersvestingen in Nederland, met in totaal zo’n 250 mensen.

Wethouder Dogger van de gemeente Zwolle is blij met de logistieke oplossing. ,,Als gemeente Zwolle hebben we de ambitie uitgesproken dat we volledig schone stadsdistributie willen in 2025. Dit willen we enerzijds halen met schonere voertuigen en anderzijds met minder vervoersbewegingen de stad in. De samenwerking tussen Tielbeke en Cycloon sluit daar perfect bij aan. Graag moedig ik andere partijen aan dit mooie voorbeeld te volgen,” schrijft de wethouder in een persbericht.