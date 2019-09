Minderjarige jongen opgepakt voor gewapende beroving 15-jarig Zwols meisje

Voor de beroving van een 15-jarig meisje in de Zwolse wijk Stadshagen is een verdachte opgepakt. Het gaat om een minderjarige jongen, van wie de politie de leeftijd niet bekend wil maken. De politie onderzoekt zijn betrokkenheid en rol bij de straatroof, waarbij met een vuurwapen gedreigd werd.

Het meisje werd zondagavond in de omgeving van de Hasselterdijk nabij het stadsdeel Stadshagen overvallen door een groepje jongens, van wie er een een vuurwapen in de hand had. Ze moest haar telefoon afstaan en de daders fietsten er vandoor.

De nu opgepakte verdachte is minderjarig en woont niet in Stadshagen. Hij is dinsdag naar het politiebureau overgebracht en in verzekering gesteld. De politie kijkt naar zijn mogelijke rol en naar een relatie met eerdere incidenten. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Een dag voordat het meisje op de Hasselterdijk werd beroofd, ontkwam een 18-jarige vrouw op de brug over de Hasselterweg aan een groep die haar eveneens met een vuurwapen bedreigde. In en aan de rand van Stadshagen is de afgelopen maanden een reeks andere incidenten geweest waarbij jongeren werden belaagd door (een groepje) andere jongeren. De politie maakt zich zorgen, zo liet ze vandaag in de Stentor weten.

Quote Stap naar voren want dit gedrag van die jongens is niet normaal en onaccepta­bel! Maarten van Esch, wijkagent