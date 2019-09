Minderjarige jongen zit nog steeds vast voor gewapende beroving 15-jarig Zwols meisje

Vuurwapen

De politie wil verder weinig kwijt over het incident waarbij het meisje zondagavond in de omgeving van de Hasselterdijk in Stadshagen door een groepje jongens werd overvallen. Een van hen had een vuurwapen in de hand. Het meisje werd beroofd van haar telefoon, waarna de daders ervandoor gingen.

Eerdere incidenten

De nu opgepakte verdachte is minderjarig en woont niet in Stadshagen. Hij is dinsdag naar het politiebureau overgebracht en in verzekering gesteld. De politie kijkt naar zijn mogelijke rol en naar een relatie met eerdere incidenten. Politiewoordvoerder Ruud Visser wil ook vandaag niet zeggen wat de leeftijd van de jongen is. ,,Het gaat om een minderjarige. Of we de leeftijd wel of niet naar buiten brengen bepaalt de officier van justitie. Dat hangt van meerdere zaken af, bijvoorbeeld of de verdachte al een geschiedenis heeft met justitie.’’ Op de vraag of er al meerdere verdachten zijn aangehouden zegt Visser: ,,Wanneer dat zo is, melden wij dat zelf. Dat zijn geen zinvolle vragen om de recherche mee lastig te blijven vallen tijdens het onderzoek.’’