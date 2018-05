Minderjarige langer vast voor zedendelicten in Zwolle

Lezers kiezen naam Zwolse busbrug: 'Blauwvin­ger­brug'

17:00 Ruim tweeënvijftighonderd keer is er gestemd op de poll van de Stentor over een nieuwe naam voor de busbrug in Zwolle. De winnaar met 23% van de stemmen is geworden... De Blauwvingerbrug.