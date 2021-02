Minderjarige snelheidsduivel slaat op de vlucht in gestolen auto met inbrekersgereedschap bij Zwolle

‘Grote stijging’ aantal lege winkelpan­den in dé winkel­straat van Zwolle: ‘Je wil niet dat mensen straks tussen de kale etalages lopen’

22 februari Steeds meer winkelpanden in dè winkelstraat van Zwolle staan leeg. Niet geheel onverwacht vanwege de langdurige coronamaatregelen, maar inmiddels is wethouder De Heer er niet meer zo zeker van dat de leegstand tijdelijkheid is. Toch komen er ook nog nieuwe zaken in de stad, zoals een donutshop en een pindakaaswinkel.