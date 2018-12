Minima met forse betalingsachterstand geweigerd bij nieuwe gemeentezorgpolis

Zwollenaren die al gebruikmaken van de collectieve zorgverzekering, ontvingen een brief over de nieuwe polis. Hierin laat de gemeente weten dat mensen met een betalingsachterstand over kunnen stappen als die achterstand niet groter is dan zes maanden en daarvoor een betalingsregeling is getroffen.

3.761 huishoudens in Zwolle maken gebruik van de collectieve zorgverzekering van de gemeente, staat te lezen in de meest recente armoedemonitor. Het gaat in totaal om 4.448 verzekerden.

Recht op weigeren

Het grootste voordeel van de collectieve zorgverzekering, ook wel gemeentepolis genoemd, is dat het eigen risico van 385 euro vervalt. Nu er een nieuwe verzekeraar komt, moeten mensen overstappen. De zorgverzekeringswet geeft een verzekeraar het recht om mensen met een betalingsachterstand van twee maanden of meer te weigeren.

De gemeente kan deze mensen niet tegemoet treden, zegt een woordvoerder van de gemeente. ,,Wij zijn in gesprek gegaan met Zilveren Kruis en hebben voor elkaar gekregen dat mensen die een betalingsachterstand hebben van tot zes maanden, zodra zij een betalingsregeling hebben getroffen met Zilveren Kruis, mogen toetreden tot de gemeentepolis bij Salland. Daar beginnen ze dan met een schone lei. Voor mensen met een betalingsachterstand van meer dan zes maanden, hebben we geen regeling kunnen treffen met Zilveren Kruis,’’ zegt de woordvoerder. ,,Zilveren Kruis laat mensen die zo’n achterstand hebben niet gaan. Als ze dat doen, missen ze de mogelijkheid om uiteindelijk de achterstallige premie nog te innen.’’

Betalingsregeling

Voor mensen met zo'n forse betalingsachterstand is een regeling in het leven geroepen. Ze kunnen een betalingsregeling treffen en als ze dat drie jaar lang hebben gedaan, is er een kwijtschelding van het bedrag dat dan nog openstaat. Vanaf dat moment kunnen mensen weer instromen bij de collectieve gemeentepolis.

De gemeente zegt blij te zijn dat Salland de collectieve zorgverzekering wil aanbieden. ,,Zilveren Kruis zegt dit soort contracten overal in Nederland op, omdat ze het niet lucratief genoeg vinden. Het is voor gemeenten bijna onmogelijk om zorgverzekeraars bereidt te vinden om dit soort polissen aan te bieden.’’

Toch is de SP-fractie minder blij. De fractie springt in de bres voor mensen met langdurige betalingsachterstanden. Gemeenteraadslid Bert Sluijer: ,,Deze groep blijft vastzitten aan hun oude polis bij Zilveren Kruis, terwijl ze de voordelen van de huidige collectieve polis verliezen. We willen voorkomen dat ze nog verder in de problemen komen.’’ De partij wil weten van de gemeente wat de zorgverzekeraars en de gemeente voor hen gaat regelen.