Minister Grapperhaus steekt Zwolse politie na ‘avondklokrellen’ hart onder de riem

Grapperhaus is al sinds vorig week maandag dagelijks op bezoek bij een politiekorps ergens in het land. Maandagavond stond de politie Zwolle op de rol. In het bureau aan de Koggelaan sprak Grapperhaus uitvoerig met de politiemensen die - deels als lid van de Mobiele Eenheid - de rellen meemaakten. Want die hebben zeker impact gehad, stelde teamchef Riemer van Beem.

Grapperhaus: ,,Ik wilde de ervaringen horen over hoe het de politiemensen vergaat in deze toch lastige week. ,,We hebben het gehad over de specifieke problematiek van die jongeren op de Melkmarkt die zich misdroegen, die zijn uiteindelijk met de ME erbij goed vastgezet op de brug. De politie is heel paraat, pakt dit zeer professioneel aan en heeft ook een goede informatiepositie gehad vooraf.’’