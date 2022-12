Kamperlijn­tje valt al tijden veel vaker uit dan toegestaan: mogelijk boete voor vervoerder Keolis

Van alle ritten op het Kamperlijntje, valt dit jaar bijna één op de 25 treinen uit. Al maanden kampt vervoerder Keolis met personele problemen. Die leiden nu mogelijk tot een boete van de provincie. Overijssel moet daar als opdrachtgever ‘nog een knoop over doorhakken’, maar gaat in ieder geval met Keolis in gesprek over het aanhoudende en veelvuldig uitvallen van treinen.

