Minister pleit na Zwols werkbezoek voor verstandige manier van opschalen IC-capaciteit

De afgelopen maanden is een deel van de reguliere zorg in ziekenhuizen uitgesteld vanwege het coronavirus. Mede door een tekort aan bedden op de IC. ,,Het moet niet zo zijn dat personeel straks zit te wachten op patiënten. Maar ze moeten ook niet overdonderd worden. We moeten het opschalen van de IC intelligent doen. Daarbij is de vraag hoe we structureel snel kunnen opschalen. Dan moet er ook gekeken worden naar de regio of internationaal’’, zegt Van Rijn.