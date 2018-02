'Minister Slob, waarom moet ik huiswerk maken?'

Minister Arie Slob zat zaterdagmiddag aan de bar in café Het Vliegende Paard om met Zwolse studenten te praten over het onderwijs. ,,Ik hoop dat er snel een stukje rust komt."

,,Waarom moet ik huiswerk maken?" Tja, onderwijsminister Arie Slob, praat u daar maar eens uit. De Zwollenaar laat zich echter niet van de wijs brengen door deze vraag van Anna, een basisschoolmeisje dat de bewindsman aan de tand voelt.

,,Er zijn scholen waar geen huiswerk is, dus jij zit dan op de verkeerde school", antwoordt de 56-jarige minister gewiekst in het Zwolse studentencafé Het Vliegende Paard. Terwijl buiten het carnaval losbarst, gaat de ChristenUnie-bestuurder op uitnodiging van zijn partij en Zwolse studentenverenigingen in gesprek met jongeren. En dus met één basisschoolkind. ,,Toch denk ik dat het wel handig is thuis ook wat te leren en je voor te bereiden op de schooldag. Of niet?" ,,Nee", kaatst Anna. ,,Tja, dan kan ik er ook niks aan doen", besluit Slob dan maar.

De minister zit een dag na het sluiten van het werkdrukakkoord aan de bar op de eerste etage van de kroeg. Vanzelfsprekend komt de deal aan bod. Want dat er honderden miljoenen naar het primair onderwijs gaan om de werkdruk te verminderen is dan mooi, kan 'juf Eline van een groep zeven in Zwolle' hier ook iets van terugzien op haar salarisstrook? ,,We hebben extra geld voor salaris beschikbaar gesteld, maar daarover moet een besluit genomen worden aan de cao-tafel." Pas daarna komt dit onderwerp weer terug bij de minister, legt Slob uit.

Stakingen

Hij laat zich geen oordeel ontlokken over de aanhoudende stakingen in het onderwijs. ,,Ik ga niet over stakingen, ik doe wat binnen mijn mogelijkheden ligt. Ik hoop dat er snel een stukje rust komt in het onderwijs."

