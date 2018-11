Minister wil A28 aanpakken maar maakt met N35 geen haast

Over de N35 gaat de minister nog in gesprek met provincie Overijssel. Voor de N50 kreeg de provincie niets. Bert Boerman, Overijssels gedeputeerde voor Mobiliteit, Water en Sociale kwaliteit, is al met al tevreden met de voornemens van het ministerie.

De exacte maatregelen en het bedrag voor het onderzoek naar de A28 zijn nog niet duidelijk. In het voorjaar van 2019 verwacht het Rijk de resultaten, zo schrijft Van Nieuwenhuizen in een brief aan de Tweede Kamer waarin de financiële investeringen voor het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) werden besproken.

Het onderzoek naar de A28 maakt deel uit van een groot aantal projecten door heel het land. Met de start van deze projecten worden volgens Van Nieuwenhuizen beloftes over de aanpak van het wegennet nagekomen.

‘Mooie stap’

De portemonnee is nog niet getrokken, maar volgens de provincie Overijssel gaat de minister het gesprek over de knelpunten op de A35 tussen Zwolle en Wierden. De wens van gedeputeerde Boerman was dat het aantal rijbanen op de N35 verdubbeld zou worden, zodat de snelheid naar 100 km/u kan. Daar is een bedrag van 407,7 miljoen voor nodig.

Dat komt er voorlopig niet, maar met het voeren van een gesprek is hij ook tevreden. ,,Bij de vorige keren dat we deze ambitie aangaven, werd het alleen ter kennisgeving aangenomen, nu wordt het ook door het rijk gezien als een onderwerp waarover gesproken moet worden. Dit is weer een mooie stap voorwaarts voor de bereikbaarheid en economische ontwikkeling van deze regio’’, aldus gedeputeerde Bert Boerman namens de provincie.

Treintraject Zwolle-Enschede

Er komt daarnaast geld vrij voor ‘slimme en duurzame maatregelen’. De provincie ontvangt 629.000 euro voor het verbeteren van de snelfietsroute Zwolle-Hattem en 2,7 miljoen voor verbeteren van de veiligheid op provinciale N-wegen. Hiervoor moeten nog plannen worden ingediend.

Ook de dienstverlening op het Blauwnet treintraject Zwolle-Enschede wordt verbeterd. Met het rijk staat nu de afspraak dat ProRail onderzoekt welke mogelijkheden er zijn voor verbeteringen. Dit zijn mogelijk de verlenging van de perrons bij Heino en Raalte, snellere wissels en een langer passeerspoor.

Teleurstelling

De provincie Overijssel betreurt het dat er geen extra verkeersmaatregelen op de N50 worden genomen. De minister is niet akkoord gegaan om maatregelen als kattenogen in het wegdek of extra bebording toe te passen bij het wegvak Kampen-Ramspol.

Extra maatregelen zijn volgens het rijk niet nodig, omdat de onveiligheidscijfers van de N50 niet hoger zijn dan op andere rijkswegen. ,,Ik begrijp deze keuze van de minister niet. Het gaat om een bedrag van enkele tonnen. Daar moet toch ruimte voor zijn. Er rest mij niets anders dat bij de Kamer te lobbyen.’’