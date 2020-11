Minke Kraijer laat Zwolle wegdromen naar de zorgeloze (of zorgelijke?) jaren 50, 60 en 70

Vernielin­gen drijven Zwolse kinderboer­de­rij tot wanhoop: ‘Het is nu drie, vier keer per week raak’

10 november Beheerder Miranda Felix is er helemaal klaar mee. De kinderboerderij in Park de Wezenlanden wordt sinds het uitbreken van het coronavirus ’s nachts geterroriseerd. Kapotte wegwijzers, tafels op de kop, vernielde picknickbanken: het is inmiddels meer regel dan uitzondering. Felix is ten einde raad. ,,Moeten we dan als stichting 3000 euro uitgeven aan een camerasysteem?”