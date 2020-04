Minstens 24 gemeenten in ons gebied gebruiken omstreden Xentari in de oorlog tegen de jeukrups

van vitaal belang René (45) uit Zwolle kan nog vlees verwerken: ‘Maar iedereen wordt bij binnen­komst getempera­tuurd’

11:30 Hoe blijft Nederland op de been tijdens de coronacrisis? In de rubriek van Vitaal Belang portretteren we mensen die daaraan bijdragen. Vandaag: Zwollenaar (45) René Tollenaar die als afdelingscoördinator werkt bij vleeswarenverwerker Stegeman in Wijhe.